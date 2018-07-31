Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli kıdemli başçavuş A.A., albay M.Ö.’nün kendisine mobbing (bezdiri) uyguladığını iddia etti. A.A., M.Ö. tarafından uygulanan ağır mobbingin kişilik haklarına, iletişimine, sosyal statüsüne, resmi sıfatına, maneviyatına karşı yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. A.A., dava dilekçesinde, sistematik şekilde psikolojik baskı altında olduğunu, kendisine yapılan muamelenin TCK’da yer alan kamu görevlisinin işkence yapması suçunu oluşturduğunu yazdı. A.A., dilekçesinde, M.Ö’nün asli görevinden uzaklaştırarak cezalandırma maksadıyla kendisini yetkisi olmadığı halde il dışı ve il içi sevk ve nakil görevlerine gönderdiğini belirtti. Albay M.Ö.’nün amacının arka arkaya gelen disiplin cezalarıyla 20 disiplin puanı doldurarak, bu yolla meslekten çıkarılmasının hedeflendiğini iddia eden A.A., mobbing davasının kabul edilerek 10 bin TL tazminata hükmedilmesini mahkemeden istedi. A.A.’ya, geçtiğimiz yıl 17 Mayıs’tan itibaren 2 ay içinde M.Ö. tarafından 4 defa disiplin cezası kesildi. M.Ö. cezalara gerekçe olarak, “Kişisel menfaat sağlamak, görev ve sorumluluktan kaçmak gibi, rahatsızlığı varmış gibi göstererek günlük mesaisinin bir kısmına katılmamayı alışkanlık haline getirmek” olarak gösterdi. Disiplinsizlik sebebiyle kıdemli başçavuş “3 gün aylıktan kesme ve 3 ceza puanı” ile cezalandırıldı. İdare mahkemesi, A.A.’nın sadece disiplin amiri tarafından savunmasının alınması, olayın araştırılmaması sebebiyle cezayı iptal etti.