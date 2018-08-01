Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askerî Şûra’nın yeni üyeleri olarak toplantıya ilk defa katılacak. Hulûsi Akar da daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura’da bu defa Millî Savunma Bakanı göreviyle yer alacak. Orgeneral Yaşar Güler de ilk defa Genelkurmay Başkanı göreviyle toplantı masasında olacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit Dündar da ilk defa YAŞ’da görev yapacak. YAŞ’da, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal’ın oramiralliğe, Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtlarını sevk ve idare eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel’in orgenerallik rütbesine terfi etmesi bekleniyor.

Daha önce Genelkurmay Başkanlığındaki “Çakmak Salonu”nda yapılan “çok gizli” nitelikli şûra toplantısı, FETÖ’nün hain darbe girişiminin ardından Genelkurmay karargâhı dışına taşınmış, Çankaya Köşkü’nde yapılmaya başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Hükûmet Sistemi’ne geçilmesinin ardından da şûranın görev ve yapısına ilişkin değişikliğe gidildi.