Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'daki törenin ardından havalanan 45 adet eğitim uçağı ve helikopter, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na ve yan kısmındaki uçuş okulu bölgesindeki piste iniş yaptı. Ankara ve Isparta başta olmak üzere, helikopter ve uçakların geçiş güzergâhında bulunan illerde yaşanacak yoğun hava hareketliği sebebiyle vatandaşlar paniğe kapılmaması konusunda uyarıldı. Kara Havacılık Okuluna bağlı Üsteğmen Mehmet Şerif Şumnu Kışlasında da inşaat çalışmalarının devam ettiği gözlendi. 1 Eylül 2018’e kadar taşınmanın tamamen gerçekleşeceği ve belirtilen tarihten itibaren eğitimlere başlanacağı kaydedildi.