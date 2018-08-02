Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında TBMM Genel Kurulunda ve partisinin grup toplantılarında, basın açıklamalarında ve televizyon programlarında, Kayseri Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk ve rüşvet ile ilgili bazı iddiaları paylaştı.

Sucuk paralarını geri alacak

Bu konuşmaları nedeniyle aleyhine manevi tazminat davaları açılan ve 7 davada toplam 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen Kılıçdaroğlu, yerel mahkeme kararlarının Yargıtay tarafından da onanmasının ardından Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.



Kılıçdaroğlu, başvuru dilekçesinde konuşmalarında, davacıların ismini zikretmediğini ve davacıların şahsına saldırı teşkil edecek hiçbir beyanda bulunmadığını belirterek, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini savundu.



Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediyesine yönelik iddialarından dolayı tazminata mahkum edilmesini hak ihlali saydı ve net 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.



Mahkemenin gerekçesinde, ifade özgürlüğünün Anayasa'nın 26'ncı maddesiyle güvence altına alındığına değinilerek, çoğunluğa muhalif olanlar da dahil düşüncelerin her türlü araçla açıklanması, açıklanan düşünceye paydaş sağlanması, düşünceyi gerçekleştirme ve bu konuda başkalarını ikna etme çabaları ve bu çabaların hoşgörüyle karşılanmasının çoğulcu demokratik düzenin gereklerinden olduğu vurgulandı.



Dönemin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatla şehir meydanında halka sucuk dağıtmıştı.

AYM'nin kararıyla sucuk paralarını geri alacak olan CHP Lideri, yüksek mahkemeyi kararlarından dolayı birçok defa eleştirmiş, "Anayasa Mahkemesi temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması konusunda her şeyi yapabilirsin dedi. Bu AYM ve yargıçları bu topluma güven vermiyor" diye konuşmuştu.

Karşı oy gerekçesi



Çoğunluk görüşüne, Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç katılmadı. Güleç, karşı oy yazısında, başvurucunun belediye çalışanlarına yönelik sarf ettiği kimi sözlerin kişisel saldırı içerdiğini ve eleştiri sınırlarını aştığını vurguladı.



Karşı oy yazısında, başvurucunun konuşmalarında belediye çalışanlarına yönelik sarf ettiği "17 kişilik çete", "rüşvet çarkı" şeklindeki sözlerin ise belediye çalışanlarının kişilik haklarını ihlal etmediğini söylemenin güç olacağı aktarıldı.



Kılıçdaroğlu'nun diğer başvurusuna ret



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı iddialarla ilgili yaptığı konuşmalar nedeniyle o tarihteki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından açılan tazminat davasında ise 12 bin lira tazminata mahkum edildi.



Kılıçdaroğlu, bu kararın onanması ve itiraz sürecinin sona ermesi üzerine Anayasa Mahkemesine ayrı bir bireysel başvuruda bulundu. Bu başvuruyu da inceleyen Anayasa Mahkemesi, Yargıtayın karar düzeltme talebinin reddine ilişkin nihai kararının öğrenildiği 14 Mayıs 2014 tarihinden itibaren 30 günlük başvuru süresi geçtikten sonra 16 Şubat 2015'te bireysel başvuruda bulunduğunu tespit etti. Yüksek Mahkeme, bu nedenle "başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez" olduğuna karar verdi.