Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Metin Temel 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün suikast listesinde 'öldürülecek ilk isim' olarak yer alıyordu. Temel, bir önceki YAŞ toplantısında korgeneral rütbesindeyken terfisi 3 yıl erkene alınarak 2’nci Ordu Komutanlığına getirilmişti.

İsmail Metin Temel Afrin harekatından önce Fırat Kalkanı harekatını da yönetmişti. Orgeneral rütbesine yükseltilen Temel 24 Haziran seçimleri öncesinden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından sert şekilde eleştirilmişti.İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini alkışladığı gerekçesiyle İsmail Metin Temel'i eleştirmiş ve "onun apoletlerini sökeceğim" demişti.