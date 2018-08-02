Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç, ABD'nin Türk bakanları yaptırım uygulamasının ardından açıklamalarda bulundu. Arınç, "Trump yönetiminin son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, stratejik müttefikliğimizin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Arınç sosyal medya üzerinden üzerinden yaptığı açıklamada, "Alınan bu yaptırım kararı kabul edilemez niteliktedir. Trump yönetiminin bir an önce bu yanlış kararından dönmesini temenni ediyorum. Trump yönetiminin son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, stratejik müttefikliğimizi doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur." dedi.



