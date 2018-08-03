Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtdışındaki yükümlüler 2 bin Euro ödeyerek uzaktan eğitim ile askerlik yapmış olacak. Düzenlemeden 1 Ocak 1994 öncesi doğanlar yararlanabilecek. Yükümlülerin üç ay içerisinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor.