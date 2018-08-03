Yurtdışındaki yükümlüler 2 bin Euro ödeyerek uzaktan eğitim ile askerlik yapmış olacak. Düzenlemeden 1 Ocak 1994 öncesi doğanlar yararlanabilecek. Yükümlülerin üç ay içerisinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor.
Son dakika... Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
03.08.2018 - 04:05 | Son Güncelleme: 03.08.2018 - 04:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi. Bedelli askerlik düzenlemesinin de içerisinde olduğu kanun düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 15 bin TL ödeyenler 21 gün eğitim alarak askerlik yapmış olacak.
Etiketler : bedelli askerlik,resmi gazete,askerlik,
574570 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574570.aspx
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