Muharrem İnce’den kurultay uyarısı: “Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan gelişmelerden sonra kurultay için bir gün bile beklememelidir.”
Muharrem İnce'den kurultay uyarısı
05.08.2018 - 19:18 | Son Güncelleme: 05.08.2018 - 20:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muharrem İnce’den kurultay uyarısı: “Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan gelişmelerden sonra kurultay için bir gün bile beklememelidir.”
Etiketler : muharrem ince,kurultay,chp,
574925 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574925.aspx
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