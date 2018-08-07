Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı papaz Andrew Brunson'un terör soruşturmasında tutuklanması Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebep oldu.

Amerika küstah tehditlerle Türk yargısına istediğini yaptırmaya kalksa da papaz Brunson ev hapsinde tutulmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Amerikalıların istediği yönde açıklamalarda bulundu.

"SERBEST BIRAKILSIN"

Papaz Brunson'un bir an önce serbest bırakılmasını isteyen CHP'li vekil, "Adam 2 yıldır tutuklu. Saçma sapan iddialar var. Avukatlarını tanıyorum, benim arkadaşlarım. Saçma sapan iddialar var.." dedi.

SİHA'LARDAN DA RAHATSIZ OLMUŞTU

Türkiye'nin yerli ve millî imkanlarıyla ürettiği Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) için rahatsız olmuş, terör örgütlerine karşı kullanılmamasını istemişti.