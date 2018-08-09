TSK, yaptığı açıklama ile Van/Gürpınar ve Hakkari/Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte TSK'nın yaptığı açıklama: "Van/Gürpınar ve Hakkâri/Yüksekova kırsalında icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiş, üç kalaşnikof piyade tüfeği, üç el bombası ve bir roketatar ele geçirilmiştir."
TSK: 4 terörist etkisiz hale getirildi
09.08.2018 - 18:23 | Son Güncelleme: 09.08.2018 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan yapılan açıklamaya göre Van/Gürpınar ve Hakkari/Yüksekova kırsalında icra edilen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyonlar sonucunda çok sayıda mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.
Etiketler : tsk,van,hakkari,
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