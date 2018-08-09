Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, yaptığı açıklama ile Van/Gürpınar ve Hakkari/Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte TSK'nın yaptığı açıklama: "Van/Gürpınar ve Hakkâri/Yüksekova kırsalında icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiş, üç kalaşnikof piyade tüfeği, üç el bombası ve bir roketatar ele geçirilmiştir."