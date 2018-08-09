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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Hayri İnönü'nün koruması hakkında karar verildi
09.08.2018 - 20:02 | Son Güncelleme: 09.08.2018 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,hayri inönü,
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