Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan’ın bugün Bayburt’ta bulunduğu sırada gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden, savunma sanayii ve enerji alanlarındaki işbirliğinin sürmesinden memnuniyetlerini dile getiren iki lider, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldılar.
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
10.08.2018 - 16:40 | Son Güncelleme: 10.08.2018 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Rusya Devlet Başkanı Putin,
575624 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575624.aspx
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