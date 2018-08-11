Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Çanakkale zaferine benzer şekilde geleneksel hale getirilecek olan kutlamalar için bu yıl zafere yakışır bir tören yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı kutlamalar 3 gün sürecek. Bu yılki kutlamalar diğer yıllardan farklı olacak. Kutlamalar 24’ünde Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı olan ve “Anadolu’nun tapusu” olarak bilinen Bitlis’in Ahlat ilçesinde başlayacak. Türklerin Anadolu’yu yurt edindiklerinin en önemli tarihi tanığı ve dünyadaki üç “Kubbet-ül İslam” olarak nitelendirilen üç şehirden biri olan Ahlat’ta şenlik için büyük bir arazi tahsis edildi.

Ahlat’taki kutlamaların yanı sıra Muş’un Malazgirt ilçesinde de görkemli bir tören yapılacak. 26 Ağustos’ta Malazgirt’te başlayacak kutlamalar Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park alanında yapılacak. Kutlamalara yetişmesi için park alanındaki çalışmalar hızlandırıldı. Etkinliklerin yapılacağı bu yere çok büyük bir miting alanı inşa ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu alanda vatandaşlara seslenecek. Erdoğan’ın gerçekleştireceği konuşmada, 2071 hedeflerine vurgu yapması ve önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Etkinlikler dört başlıkta yapılacak. Geleneksel sporlar, geleneksel uygulamalar, kültür etkinlikleri ve dini merasimler olacak. Bu yıl 100 bin kişinin katılması beklenen etkinliklerle Malazgirt Zaferi’nin hatırası ihya ediliecek