Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Bursa-Mudanya karayolu Çağrışan mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangına müdahale için çevre illerden helikopter desteği de istendi. Bu arada, Bursa-Mudanya karayolunda yangının sürdüğü noktalara yakın olan vatandaşlar görevliler tarafından güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırılıyor.

"RÜZGAR OLDUĞU İÇİN YANGIN BAŞKA YERLERE SIÇRIYOR"

Bursa Valisi İzzettin Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına bütün güçleriyle müdahale ettiklerini söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan 5 helikopter karadan da çok sayıda ekiple devam edildiğini belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar çoktan kontrol edilirdi ancak maalesef poyraz var. Rüzgar olduğu için yangın başka yerlere sıçrıyor. Her türlü müdahaleyi yapıyoruz şu an. Bölgede Karayollarından, DSİ'den gelen ekipler var, 5 helikopter var. Çevre illerden gelenler var ama rüzgar böyle bir şey. Yerleşim yerleri için bazı yerlerde tedbir alıyoruz."

BAŞKAN TÜRKYILMAZ: YANGINI ŞÜPHELİ BULUYORUM

Yangının söndürülmesi çalımalar devam ederken Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yangını şüpheli bulduğunu söyledi. Başkan Türkyılmaz, "Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Çağrışan mevkisindeki kızılçam ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi. İhbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Akın, "İtfaiye ekiplerinin yanı sıra müdürlüğümüze ait helikopterle de yangına müdahale edilmeye başlandı. Çevre illerden başka helikopter de istiyoruz." diye konuştu.

Mudanya’nın Çağrışan Mahallesi’nde 2015 yılında çıkan orman yangınında, karaçamdan oluşan 50 hektarlık alan kül olmuştu.

''AİLELERDEN UZAK KALMALARINI İSTİYORUM''

Orman yangınının Çağrışan, Göynüklü ve Bademli mahallelerini tehdit ettiğini söyleyen Göynüklü Mahalellesi Muhtarı Turgay Demirci, "Dumanlar çevreyi sardı. Yerleşim yerleri tehdit altında. Ben ailelerden uzak kalmalarını istiyorum" dedi.