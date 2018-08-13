Buna göre, BTK Başkanlığına Ömer Abdullah Karagözoğlu, İkinci Başkanlığa Figen Kılıç, üyeliklere ise Orhan Öğe, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci getirildi. Atamalar, 2813 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince uygun görüldü.