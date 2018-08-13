Buna göre, BTK Başkanlığına Ömer Abdullah Karagözoğlu, İkinci Başkanlığa Figen Kılıç, üyeliklere ise Orhan Öğe, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci getirildi. Atamalar, 2813 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince uygun görüldü.
BTK Başkanı belli oldu
13.08.2018 - 04:35 | Son Güncelleme: 13.08.2018 - 04:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) boş bulunan başkanlık, ikinci başkanlık ve üyeliklere atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Etiketler : btk,btk başkanı,ömer abdullah karagözoğlu,
575942 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575942.aspx
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