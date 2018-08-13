Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, BTK Başkanlığına Ömer Abdullah Karagözoğlu, İkinci Başkanlığa Figen Kılıç, üyeliklere ise Orhan Öğe, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci getirildi. Atamalar, 2813 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince uygun görüldü.