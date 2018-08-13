Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin hamleleriyle TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı sürerken, durumdan faydalanmaya çalışan muhalefet her fırsatta AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunuyor. Ancak aralarında bu fırsatçılara katılmayan isimler de bulunuyor.

"MESELE AK PARTİ DEĞİL"

25 ve 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen ise, ekonomiye bir saldırı gerçekleştirildiğini ve meselenin AK Parti olmadığını şu sözlerle anlattı:

"Döviz kurunun bu denli savrulmasının hiçbir ekonomik veriyle izahı mümkün değildir.

"SÖZ KONUSU VATANDIR"

Gelinen bu nokta AK Parti politikalarını eleştirmeyi aşmış; güzel ülkemize karşı asla kayıtsız kalamayacağımız ağır ve ahlaksız bir saldırıya dönüşmüştür. Söz konusu olan vatandır."

Haluk Pekşen'in Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"TÜRKİYE DAİMA GÜÇLÜ OLACAKTIR"

CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi ise, "Türkiye Cumhuriyeti inanıyorum ki sahip olduğu kültürüyle, ilelebet bu bayrak altında özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayacaktır. Türkiye daima güçlü olacaktır." dedi.

CHP'li belediye başkanından Erdoğan'a tam destek! 'Yanındayız'

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Herkes birleşecek Amerika'ya karşı. Cumhurbaşkanımızın etrafında birleşeceğiz. Bu iş böyle arkadaşlar" dedi.

Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'nda, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanları ve temsilcileri ile yapılan bilgilendirme toplantısında bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Amerika'nın Rahip Andrew Brunson tutuklanmasından sonra yaptığı yaptırımları değerlendirdi. Albayrak, "Türkiye'miz son 1 aydan bu yana, bir ekonomik dalgalanma içerisinde herkes ne olacağını bekliyor. Arkadaşlar, ben her zaman söylüyorum işin siyasal boyutu yok, eğer bu sıkıntıları Amerika bir papaz için yapıyorsa, Amerika'nın karşısında dikilmek yedisinden yetmişe tüm halkımızın boynunun borcudur. Zaten Amerika'yı ben oldum olası sevmedim, gençliğimde de sevmedim. Bizim 68 kuruşa zaten hiç sevmedi ama şimdi sıkıntı içerisindeyiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ETRAFINDA BİRLEŞECEĞİZ"

Başkan Albayrak, bu sıkıntıların partisel olmadığını herkesin ABD'ye karşı birleşmesi gerektiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durulması gerektiğini belirterek, "Bu sıkıntıyı gene o senin partin bu benim partim değil. Şu anda hükümetin başında Cumhurbaşkanı var, bir hükümet var, bir meclis var, siyasi partiler var. Herkes birleşecek Amerika'ya karşı, İsterse dünya devi olsun buna karşı bütün direncimizi göstereceğiz, Cumhurbaşkanımızın etrafında birleşeceğiz. Bu iş böyle arkadaşlar. Ama şunu da bilsinler ki öyle dayatmayla, yok ‘ben senin iki tane Bakanlığı'nı doldurdum, sana şunu yaptım' demekle Türkiye hiçbir şeye pabuç bırakmaz. Biz yedi düvele meydan okumuş insanlarız bu Çanakkale en güzel örneğidir. Emperyalist güçlere karşı şehit verirken de biz Türkiye'yi böyle savunduk, her zaman böyle olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'NİN BUNA İHTİYACI VAR"

Son olarak herkesin sonuna kadar hükümetin yanında olması gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Eğer bu bir Kurtuluş Savaşı ise bu Kurtuluş Savaşı'nı içerisinde hepimiz sonuna kadar hükümetimizin yanında olacağız. Esnaf camiasının da bu benim düşüncem mi paylaştığını düşünüyorum Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ama Türkiye'nin de daha önemlisi hükümetimizin bir an önce ekonomik krizi azaltarak bu olayı biraz daha sakinleştirmesi gerekiyor" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

CHP'den döviz açıklaması: Dimdik duracağız

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, son dönemlerde yaşanan döviz kurundaki artışla ilgili açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız." dedi.

CHP'de yeni yönetimin ilk MYK toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantının ardından, Bülent Tezcan'ın yerine Parti Sözcüsü olarak getirilenFaik Öztrak açıklamalarda bulundu.

CHP SözcüsüFaik Öztrak , ABD ile yaşanan gerilimin ardından dövizde yaşanan artışla ilgili açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız." dedi.