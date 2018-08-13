MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bugün  itibarıyla partilerinin döviz hesaplarının Türk Lirasına dönüştürülmesi sürecini  başlattıklarını, bu sürecin en kısa süre içerisinde tamamlanacağını bildirdi. Karakaya, yazılı açıklamasında, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin,  sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ekonomide dış kaynaklı bir komplonun devreye  sokulmaya çalışıldığını,Türk Lirasına sahip çıkılması gerektiğini" ifade ettiğini  hatırlattı.

Bahçeli'nin, bu açıklamanın hemen arkasından, Mali İşler Başkanlığına  "partinin döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi" talimatını verdiğini  anımsatan Karakaya, MHP kasasına, devlet tarafından verilen hazine yardımlarından  başka, bağış ya da "yardım" adı altında hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan beş  kuruş dahi girişin mümkün olmadığını bildirdi.

Karakaya, bu konuda Bahçeli'nin kati talimatı olduğuna dikkati  çekerek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, gelir kaynağımız hazine yardımı ve bunlarla ilgili bir  bütçe disiplini içerisinde elde edilen nemalarla sınırlıdır. Zaman zaman ihtiyaca  ve şartlara bağlı olarak bu sınırlı kaynaklarımızın içerisinde az da olsa döviz  hesaplarına da yer verilebilmektedir. Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla,  geçtiğimiz Cuma günü akşamı döviz hesaplarımızın Türk lirasına dönüştürülmesi  kararını almıştık. İlk mesai günü olan bugün itibariyle döviz hesaplarının Türk  lirasına dönüştürülmesi sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu işlemin amacına hizmet  edebilmesi için bankaların nakit planlamaları başta olmak üzere, vade durumları  ve diğer teknik konular da dikkate alınarak süreç en kısa süre içerisinde  tamamlanacaktır. Bu davranışın benzer kurum ve kuruluşlara da örnek olması  dileğimle saygılarımı sunarım."