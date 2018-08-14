Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kars'ın Kağızman kırsalında icra edilen hava destekli operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
14.08.2018 - 18:02 | Son Güncelleme: 14.08.2018 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre, Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : kars,kağızman,terörist,tsk,
576192 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/576192.aspx
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