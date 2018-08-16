Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

ABD’nin haksız yaptırımları ve ardı ardına gelen tehdit gibi açıklamalar sonrası Türkiye de gereken adımları atmaya başladı. ABD menşeli 22 ürün grubunun ithalatına ek mali yükümlülük getirildi. Getirilen ek gümrük vergilerinin 1.8 milyar dolarlık ithalat ürününü ilgilendirdiği hesaplandı. Türkiye ABD’den geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmişti. Pirinçten tütüne, binek otomobilden kozmetiğe kadar birçok ABD ürününde vergi oranları 2 kat artırıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, söz konusu ürünlerin işlemlerinin yapılmış olması halinde eski oranların uygulanacağı da belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamış, Türk ürünlerinin tercih edilmesi tercihinde bulunmuştu. Erdoğan ayrıca “Buradan iş dünyamıza sesleniyorum. En güzel cevap işimize 4 elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. ABD’nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz. Biz insansız hava araçlarını istediğimizde ‘Kongre izin vermiyor’ diyorlardı. Kötü komşu bizi evsahibi yaptı. Bunları üretiyoruz. Sıkıntımız yok. Batı’da yapacağımız pek çok görüşme olacak. Batı’dan dostlar arıyor, görüşüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz. Türkiye’de bir araya gelmenin gayretleri içerisindeyiz, bir araya geleceğiz. Gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rabbimizin yardımı yakındır, endişe etmeyin” açıklaması yapmıştı.

İşte ABD ürünlerine ek mali yükümlülük

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 11 Haziran 2018’de yürürlüğe konulan ABD menşeli ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları yüzde 100 artırıldı. Buna göre taze veya kurutulmuş sert kabuklu (ceviz ve benzeri) ürünlerde yüzde 20, pirinçte yüzde 50, alkollü içkilerde yüzde 140, yaprak tütün ve tütün döküntülerinde yüzde 60, taş kömürü, bundan elde edilen biriketler ve benzerlerinden yüzde 13,7, sıvanmamış kağıt ve karton (yazma-basma işlerinde kullanılan) için yüzde 20, diğerleri içen yüzde 60, motorlu araçlarda yüzde 120 vergi uygulanacak. DEİK, büyükelçiler ve TİM ihracatçı birlik başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticari ve ekonomik ilişkilerin ani siyasi tepkilerden etkilenmemesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Türk lirasının olumsuz etkilendiği bir sürecin geçici olduğunu ifade eden Pekcan “Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik. ABD’nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz. ABD’nin demir çeliğe ek vergisi ABD’li ihracatçıyı da olumsuz etkiler. Evet, ABD önemli bir ticaret ortaığımız ama tek partnerimiz değil. Başka ortaklıklar, pazarlar bulmalıyız” diye konuştu.

Ek vergi gelen ürünlerin 2017 faturası

İşte ek yükümlülük getirilen ürünlerin 2017 yılı ithalat tutarları:

Tütün ve döküntüsü 52,2 milyon

Taşkömüründen üretilen mamullere 325,5 milyon dolar

Taşkömürü, linyit ve benzeri ürünlere 70 milyon 717 bin dolar.

Yonga, talaş, döküntü, kırıntı 90,6 milyon

Kraft kağıt/kartona 106 milyon 711 bin dolar

Otomobil, yarış arabaları 86,9 milyon dolar

Çeşitli demir çelik ürünleri 90 milyon dolar

Sert kabuklu meyve 157,3 milyon dolar

Pirinç 36,3 milyon

Jöleler, diyet mamaları 32,5 milyon dolar

Alkollü içecekler 20 milyon 959 bin dolar

Petrol koku 291 milyon 611 bin dolar

Güzellik ve makyaj ürününe 32,5 milyon d

Plastik kelepçe, Mouse pad gibi ürünler 32,6 milyon 649 bin dolar

Çeşitli kağıt ürünler 31 milyon 455 bin dolar

Çeşitli pompalar (dalgıç pompası vs) 31 milyon 826 bin dolar

Su içinde çalışan cihazlar 29,9 milyon dolar

X ışınlı cihazlar 36 milyon 111 bin dolar