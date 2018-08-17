Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Yaptırımlarla Türkiye’ye karşı ekonomik savaş başlatan ABD’ye misillemelerimiz devam ediyor. AK Parti Genel Merkezi, belediye başkanlarına yazılı metin yollayarak şu uyarılarda bulundu:

¥ Belediyelerimiz, lisans ücreti ödenen yabancı menşeli yazılımlar yerine lisans ücreti ödenmeyen, yerli ve millî yazılımımız PARDUS’a geçmeli.

¥ Elektronik cihazlar, cep telefonları, bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlarda yerli üretim veya yerli marka tercihine özen gösterilmeli. Yabancı ürün seçeneğinde, başta ABD olmak üzere vatanımıza siyasi ve ekonomik tehdit uygulamaya çalışan ülkelerin ürünleri dışındakiler tercih edilmeli.

¥ Yapı, tesis, imalat, ikmal, tamir, bakım, asansör, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, iş makineleri, temizlik ürünleri, robotları ve yükleyicilerde KİK ilgili tebliğler doğrultusunda yerli ürün veya markalar tercih edilmeli. Yabancı ürün alım zaruretinde ise ABD ürünlerinden kaçınılmalı.

¥ EFT, Havale, Kambiyo, kredi, gibi işlemler tamamen TL cinsinden gerçekleştirilmeli. Belediye şirketleri zorunlu olmadıkça dövizle işlem yapmamalı.

¥ Belediye ve İştiraklerine ait sosyal tesis ve işletmelerde gıda - içecek ürünleri yerli olmalı.

¥ Tasarruf tedbirlerine azami riayet edilmeli. Hiçbir gerekçeyle binek aracı alım ve kiralaması yapılmamalı, mevcut hizmet araçlarının iş dışında kullanımı kesinlikle önlenmeli.

¥ Yeni hizmet binası yapım ve kiralaması ve var olan binaların zorunluluk içermeyen büyük tadilat/tamiratı yapılmamalı.

¥ Sosyal medya kullanımı, teşviki kapsamında herhangi bir bütçe tahsisi yapılmamalı, var olanlar dondurulmalı. Acil ihtiyaç gerekmedikçe mobil cihazlarda yenilemeye gidilmemeli.

¥ Belediye çalışanları, meclis üyeleri ve diğer kişilerle yurt dışına gezi içerikli seyahat programları yapılmamalı.

¥ Belediyelerimiz düzenledikleri programlarda eğlence türü etkinliklerden kaçınarak yerine kültür sanat içeren etkinlikleri tercih edilmeli.