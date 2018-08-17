Ebru Karatosun ANKARA
FETÖ’cü polis Mevlüt Mert Altıntaş’a suikast talimatını veren örgüt abisi Şahin Söğüt’ün tutuklanan eşi Ayşe Söğüt’ün mahrem imam olduğu belirlendi. Ayşe Söğüt’ün, telefonunda örgütün kripto haberleşme uygulaması olan hem ByLock hem de Eagle yüklü olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlı “Bakıma muhtaç çocuğum var. Suikasttan ve kocamın bağlantılarından haberim yok” sözleriyle kendini savundu. Öte yandan Ayşe Söğüt’ün, “Garson” adlı itirafçının getirdiği SD karttaki örgüt listesinde “ZB” (Zümre Başkanı) olarak yazdığı görüldü.
Talimatı verenin eşi mahrem imamıymış
17.08.2018 - 03:57 | Son Güncelleme: 17.08.2018 - 04:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikastı soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.
Ebru Karatosun ANKARA
Etiketler : karlov,karlov suikasti,fetö karlov,rus büyükelçi,
576557 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/576557.aspx
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