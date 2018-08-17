Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



FETÖ’cü polis Mevlüt Mert Altıntaş’a suikast talimatını veren örgüt abisi Şahin Söğüt’ün tutuklanan eşi Ayşe Söğüt’ün mahrem imam olduğu belirlendi. Ayşe Söğüt’ün, telefonunda örgütün kripto haberleşme uygulaması olan hem ByLock hem de Eagle yüklü olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlı “Bakıma muhtaç çocuğum var. Suikasttan ve kocamın bağlantılarından haberim yok” sözleriyle kendini savundu. Öte yandan Ayşe Söğüt’ün, “Garson” adlı itirafçının getirdiği SD karttaki örgüt listesinde “ZB” (Zümre Başkanı) olarak yazdığı görüldü.