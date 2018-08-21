Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



ABD’nin ekonomik saldırıları nedeniyle yavaşlayan yeni sistemin inşa süreci bayramdan sonra tekrar hız kazanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük programın öncelikleri arasında yeni sistemin inşasının tamamlanması yer almıştı. Bayram tatili sonrasında inşa sürecinde yeni kurulan başkanlıklar, ofisler ve politika kurullarına gerekli atamalar yapılacak. Devlet yapılanmasındaki yeni kurumların işleyişinin hızlanması yeni bir soluk getirecek.

Yeni sistemin inşa çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığına bağlanan kurum ve kuruluşlarda da atamalar gerçekleşecek. Bu atamalarla birlikte göreve gelen taze kadrolar zaman geçirmeden çalışmalarına başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin sac ayaklarını oluşturan kurullar ve ofislerin kurulması, buralara atamaların yapılması ve işlevsel hale getirilmeleri için adımlar süratle gerçekleştirilecek.



BAKANLIKLARDA DA DEĞİŞİM

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların yanı sıra Bakanlıklarda da değişim ve yenilenme süreçleri en kısa zamanda tamamlanacak. Boş olan bakan yardımcılıkları ile üst kademe atamalar en kısa sürede gerçekleştirilecek. Bakanlığa bağlı kurumlardaki kadro ihdas ve dağılım süreçleri önümüzdeki günlerde bitirilmiş olacak. Daire başkanları üst kadrolar ile il müdür atamaları bu kapsamda yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçiş sürecinin başında yürürlükten kaldırılan kanunların yerine yeni düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenmesi işlemi de sürdürülecek. Bayram sonrasında yoğunlaşacak mesainin 100 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.