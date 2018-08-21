Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile dün akşam saatlerinde Hakkari'ye geldi.

Bakan Akar ve beraberindekileri Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve diğer yetkililer karşıladı. Akar ve komutanlar buradan askeri helikopterlerle Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Tabur Komutanlığına geçti. 1700 rakımlı tepedeki komutanlıkta nöbetçilerden hudut tekmilini alan Akar’a bölgedeki faaliyetlere ilişkin brifing verildi. Brifingin ardından Bakan Akar ve komutanlar askerlerle karavanadan yemek yedi.

Yemeğin ardından Mehmetçik'e hitap eden Akar, "Önümüzdeki günlerde terörü mutlaka sona erdireceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Hiçbir arkadaşımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Terör saldırılarının hesabı soruluyor, sorulmaya da devam edecek." diye konuştu.

Görevlerini tamamlamalarının ardından askerleri güzel bir hayat beklediğini belirten Akar, onlardan buna hazır olmalarını istedi. Bakan Akar, Mehmetçik'e sigara içmemeleri tavsiyesinde de bulunarak, şunları ifade etti:

"Tüm milletimizin, bütün Silahlı Kuvvetlerimizin kalbi sizinle beraber. Sizin burada yaptığınız kahramanlıkları, fedakarlıkları bütün Türk milleti yakından takip ediyor. Başarılarınızla hepimiz gurur duyuyoruz. Bugüne kadar gerçekten büyük fedakarlıklar yaptınız, büyük kahramanlıklar gösterdiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerine ve asil Türk milletine önemli anlar yaşattınız. Ülkemizin, hudutlarımızın güvenliği, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için bu hudutta, karakollarda, üs bölgelerinde verilen görevi en iyi şekilde yaptınız bundan sonra yapacağınıza inanıyoruz."

Mehmetçik ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Akar, askerlere görevlerinde başarı diledi.

Fırtına atışları

Bakan Akar ve komutanlar İkiyakalar bölgesinde devam eden Şehit Yüzbaşı Hasan Ülker Operasyonu’nu da yakından takip etti.

Operasyona ilişkin bilgi alan, direktifler veren Akar’ın bulunduğu birlikten de operasyon kapsamında destek atışları yapıldı. Fırtına obüsleri, İkiyakalar bölgesinde belirlenen hedefleri gece boyunca aralıklarla tam isabetle vurdu. Geceyi hudut taburunda Mehmetçik ile birlikte geçiren Bakan Akar, Vali Toprak ve komuta kademesi bayram namazını da burada kıldı. Namazın ardından Bakan Akar ve beraberindekiler Mehmetçik ile tek tek bayramlaştı.