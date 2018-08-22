Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi bu yıl 3 gün boyunca kutlanacak. Geçtiğimiz yıl Malazgirt Zaferi’nin 946’ncı yıl dönümü etkinliklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Gelin, ecdadımızın yolundan gidelim. Peygamberimizin fetih müjdesinin anahtarı olan bu bölge inşallah hep birlikte inşa edeceğimiz yeni geleceğimizin de sembolü hâline gelecektir” sözleriyle anma etkinliklerinin, bölgeye yönelik gerçekleştirilecek köklü yatırımların bir parçası olduğunu ifade etmişti. Bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde zafere yakışır görkemli bir tören yapılacak. Okçular Vakfı tarafından organize edilen Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıl dönümü anma etkinlikleri 24-25-26 Ağustos tarihleri arasında Bitlis’in Ahlat ile Muş’un Malazgirt ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında geleneksel spor müsabakaları, konserler, gösteriler, söyleşiler, dini merasimler, geleneksel çocuk oyunları ile fener ve zafer alayı gibi etkinlikler 3 gün süresince halkla buluşacak. Bu yılki kutlamalar geçen seneden farklı olacak. Malazgirt Muharebesi’nde bir garnizon şehri olarak üstlendiği tarihi misyon vesilesiyle bu yıl Ahlat da Malazgirt’le birlikte anma etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Türklerin Anadolu’yu yurt edindiklerinin en önemli tarihi tanığı ve dünyadaki üç “Kubbetü’l-İslam” olarak nitelendirilen üç şehirden biri olan Ahlat’ta şenlik için büyük bir arazi tahsis edildi. Spor müsabakalarının yapılacağı alanda misafirler ata sporlarını tanımış olacak.



ERDOĞAN HİTAP EDECEK

Bitlis’teki kutlamaların ardından 26 Ağustos’ta Malazgirt’te şaşaalı bir tören yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı bu kutlamalar Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Park alanında gerçekleşecek. Bu alana Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlara hitap edeceği çok büyük bir miting alanı inşa edildi. Törenler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1071 Malazgirt Anıtı’nı da ziyaret etmesi planlanıyor. Kutlamalara yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda misafir davet edildi. Geçen yıl 70 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri ulusal ve uluslararası basında büyük yankı bulurken; bu yıl 100 bin kişinin katılması bekleniyor. Bu etkinliklerle Malazgirt Zaferi’nin hatırası ihya edilirken; bölgenin de bir anma turizmi destinasyonu olarak çekim merkezine dönüşmesi hedefleniyor.



KURUMLAR SEFERBER OLDU

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Okçular Vakfı tarafından organize edilen anma etkinlikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Ayrıca Tarım ve Orman, Kültür, Gençlik ve Spor, İçişler ile Millî Eğitim Bakanlıkları, Diyanet, TRT, Kızılay, Türk Telekom, Muş ve Bitlis Valilikleri, Bitlis Belediyesi, Muş Alparslan, Bitlis Eren ile Gazi Üniversiteleri, Türk Hava Yolları ve Türk Tarih Kurumu da etkinliklere katkı veren kurumlar arasında yer alıyor.

AHLAT VE MALAZGİRT’TE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Bitlis’in Ahlat ile Muş’un Malazgirt ilçelerinde 26 Ağustos’ta düzenlenecek Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı alanlarda hummalı çalışmalar devam ediyor. Urartulardan Osmanlıya birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve kültür turizmi açısından önemli bir destinasyonu olan Ahlat’ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında Malazgirt ruhu yeniden yaşatılacak. İlçenin Çarho mevkiindeki 400 dönümde Han Otağı’nın (büyük otağ) yanı sıra 30 çadır ve çocuk oyun alanları kurularak sportif faaliyetlerin yapılacağı alanların oluşturulması için hazırlıklar sürüyor. Tarih ve kültür açısından büyük önem taşıyan Malazgirt’te ise 70 dönümde 100 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasitede inşa edilen “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı”nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.