Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, ABD'nin baskılarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almaya hazırlanıyor. Rusya devlet silah ihracatçısı Rosoboronexport, S-400 savunma sistemlerini Türkiye'ye 2019 yılında teslim etmeye başlanacağını duyurdu. Rosoboronexport ayrıca, dış ticaret ortaklarıyla anlaşmalarda yerel para birimleri kullanmaya başlayacağını da belirtti. Türkiye'ye, eski ABD Başkanı Obama döneminden itibaren istediği Patriot ve İnsansız Hava Aracı (İHA) vermeyen Washington yönetimi, Türkiye'nin Moskova yönetimiyle yaptığı başta S-400 anlaşması olmak üzere Suriye'deki işbirliğinden rahatsız olmuştu. Çok sayıda ABD'li yetkili isim, farklı dönemlerde yaptıkları açıklamalarla, Türkiye'den S-400 anlaşmasını iptal etmesini istemişti. Ankara'nın geri adım atmaması üzerine Türkiye'yi tehdit etmeye başlayan ABD, yeni nesil savaş uçağı F-35'lerin teslimatını geçici olarak durdurma kararı almıştı.



YİNE TEHDİT ETTİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik saldırıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Trump, Türkiye'de tutuklu bulunan papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılması konusunu ele aldıklarını söyledi. Bir anlaşmaya vardıklarını düşündüğü için İsrail'de tutuklu Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasına yardım ettiğini söyleyen Trump, Erdoğan'ın da Brunson'ı serbest bırakacağını sandığını açıkladı. Brunson konusunda Türkiye'ye taviz vermeyeceklerini belirten Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Türk halkını çok seviyorum. Şimdiye kadar Erdoğan'la çok iyi bir ilişkim vardı. Ama tek yönlü bir ilişki olamaz. Artık ABD için tek yönlü bir ilişki yok" dedi



TAVİZ VERMEYECEKMİŞ!

Trump, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergilerinin Avrupa'da olabilecek ekonomik bir etkiden endişelenmediğini söyledi. Trump "Bence, Türkiye'nin yaptıklarının çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Bence korkunç bir hata yapıyorlar. Hiçbir taviz olmayacak" dedi. ABD Başkanı Trump, “Rusya'nın Suriye ve Ukrayna gibi konularda ABD ile çalışmak için adımlar atması durumunda Rusya’ya yaptırımları kaldırmayı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

EŞ ZAMANLI 80 HEDEFİ VURUYOR

İnsanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip olan sistemin azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa ise 30 kilometre. Sistem, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor. En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip olan sistemin içindeki bir füzenin ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu 8 metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre.