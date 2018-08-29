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Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
29.08.2018 - 11:27 | Son Güncelleme: 29.08.2018 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye’ye ve Türk milletine güvenenlerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Etiketler : başkan erdoğan,
578218 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578218.aspx
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