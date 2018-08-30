Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan başkanlığındaki heyet Anıtkabir'de 30 Ağustos törenine katıldı. Ankara'da düzenlenen ilk törenin ardından, Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verecek.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet Aslanlı Yol'dan geçerek, Anıtkabir'e çıktı. Erdoğan, Atatürk'ün mozalesine çelenk bırakırken, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

ÖZEL DEFTERİ İMZALADI

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir. Ülkemizin egemenliğine yönelik artan tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."