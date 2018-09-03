Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



FETÖ’nün yurt dışı yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Hollanda kasası olduğu belirtilen Bülent Şengün geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Şengün’ün ifadesinde dikkat çeken beyanlar yer aldı. Suçlamaları reddeden Şengün, Hollanda’da örgüte bağlı kuruluşlarda çalıştığını ve bazı örgüt elemanlarıyla irtibatlı olduğunu kabul etti. Şengün, Hollanda’nın Deventer şehrinde kurulu bulunan “Gouden Generatie De İjsesel” adlı eğitim merkezinde çalıştığını söyledi. Söz konusu kurumda çalışanların örgüt içerisindeki pozisyonlarını da anlatan Şengün “Türkçe olarak adı ‘Altın Nesil’ eğitim merkezidir. Burası etüt merkezi olarak faaliyet yürütürdü. Ayrıca sohbet toplantılarının, kermes ve diğer etkinliklerin yapıldığı yerdir. Hatta bir iki kez Hollanda kraliçesi de burayı ziyaret etmiştir. Hem halka açık toplantılar hem de sadece yöneticilerinin katıldığı gizli toplantılar yapılırdı” dedi. Gizli toplantıların ardından kendisinin sadece temizlik yaptığını iddia eden Şengün “Bana çay yap, meyve getir şeklinde talimatlar verirlerdi” ifadelerini kullandı. Şengün, ifadesinde yurt dışında bulunan bazı firari örgüt elemanları hakkında da bilgi verdi. Örgüt mensuplarından Bahattin Karataş’ın FETÖ elebaşının talebesi olması nedeniyle kendisine “molla” dendiğini kaydeden Şengün, “Hollanda’da ikamet ederdi. Bu şahıs ilimize geleceği zamanlar Eğitim Merkezinde olanlar ayrı bir telaş ve saygı içerisinde olurlardı ve hepimizi ona karşı uyarırlardı” dedi. Şengün, yine firari olan FETÖ’nün Avrupa imamı ve örgüte ait eski Kimse Yok mu Derneği başkanı İsmail Cingöz’ün şehre geldiğini anlattı.

Hollanda’dan Türkiye sınırına kadar oğlu tarafından bırakıldığı iddialarını reddeden Şengün “Oğlumun arabası ile Türkiye’ye geldik. FETÖ’nün bölge kasası ve sorumlusu olduğum iddiası gerçek dışıdır. İhbarı yapan kişi beni başkası ile karıştırıyor” ifadelerini kullandı.