Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu Yunanistan'la bazen fırtınalı günler yaşadıklarını belirterek "Gelirken bilgilere baktım, dillerimizde ortak 5 bin kelime var. Tüm bunlar halklarımızı birbirine yakınlaştırıyor" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı.

Konuk bakanı İzmir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Bu iki büyük medeniyetin izlerini ve zenginliklerini birlikte taşıyoruz. Niko'nun her zaman söylediği gibi, Allah bizi komşu yaptı. Her iki ülkede de sayısız kültürel miraslarımız var. Gelirken bilgilere baktım, dillerimizde ortak 5 bin kelime var. Tüm bunlar halklarımızı birbirine yakınlaştırıyor. Biz Yunanistan ile ilişkilerimizde iş birliği ve diyaloğu temel yapı taşı olarak görüyoruz. Niko'nun da söylediği gibi anlaşamadığımız konular var. Hatta bazen fırtınalı günler yaşıyoruz ya da durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama sonuçta sağduyunun hakim olmasının sebebi de iki tarafta da bu işbirliği ve diyaloğu temel taşı olarak görmek yatıyor.

İki ülke arasında bazı konularda görüş ayrılıklarının sır olmadığını ifade eden Mevlût Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ama Yunanistan özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine her zaman çifte standarttan uzak durarak, hatta çifte standardı eleştirerek destek vermiştir. Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu esasen 1877 yılından bu yana İzmir'de bizim misafirimizdir. Biz bu ev sahipliğinden mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde Yunanistan temsilcilikleri ve burada görev yapan tüm personel bize emanettir, bizim misafirimizdir. İki ülkenin de kültüründe misafirin önemli bir yeri vardır.

Dostum Niko, burada, İzmir'de ve ülkemizde sadece Yunanistan'ın hayrına olan insanlar barınabilir. Yunanistan'ı hedef alan teröristler, darbeciler ve hainler, yani Yunanistan'ı hedef alan hainler bizim ülkemizde barınamaz. Buna da izin vermeyiz."

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ise ülkelerinde teröristleri barındırmadıklarını belirterek söyle konuştu: Bizim ülkemizde her zaman geçerli olan husus, hukuk sürecinin ve uluslararası hukuk sürecinin işletilmesi yönündedir. Bu iki ülkede de iki büyük lider işbaşında. Bu iki lider istikrar için birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Her türlü darbeciye, darbe girişimine karşı her zaman Türkiye'nin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. İZMİR İHA