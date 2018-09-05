TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
05.09.2018 - 08:19 | Son Güncelleme: 05.09.2018 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkâri/Yüksekova kırsalına 04 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edilmiştir. "
Kaynak: İHA
Etiketler : tsk,
579063 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/579063.aspx
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