Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

BURSA'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede hayatı felç etti. Bursanın Kestel ve Gürsu ilçeleri ile dağ ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokak aralarındaki rögar kapakları taşarken devreye BUSKİ, Belediye ve itfaiye ekipleri girdi. Ekipler su baskını olan ev, iş yeri, cadde ve sokaklara müdahale etti. Orhaneli ilçesinde birçok yerleşim alanında elektrik kesintisi yaşandı. Ovaakça Mahallesi'nde ise ormanlık alana yıldırım düştü, ardından yangın çıktı. Yangında 150 metrekarelik bir alan yandı. Bursa merkezi ve ilçelerinde sağanak yağış son buldu. Öte yandan gece boyunca Bursa'da şimşekler etkili oldu.