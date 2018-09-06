Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trende bulunan bazı yolcularla sohbet eden Yıldırım “Hızlı treni yaptık, açılış yapıyoruz. Bir vatandaş telefon ile arıyor hızlı tren ile ilgili şikâyeti varmış. ‘Şikâyetiniz nedir?’ diye sordum. ‘Ben Eskişehir’de oturuyorum. Kızım da Ankara’ya geldi evlendi. Sizden şikâyetçiyim. Bakanım damat ile kızım eskiden bayramdan bayrama gelirdi. Şimdi arıyor; baba kahvaltıya geliyoruz. Bana yapacağın bu muydu senin?’ dedi” diyerek hızlı trenle ilgili bir anısını paylaştı. Yıldırım’ın sözleri trende bulunanları güldürdü.