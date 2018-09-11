Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen haftalarda yayınlanan sözleşmeli öğretmenlik başvuru takviminin ardından sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı. Ücretli öğretmenlik atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi sitede yayınlandı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvim geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Ücretli öğretmenlik atama sonuçları MEB tarafından yapılan açıklamayla birlikte açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenler arasından yapacağı 5 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı. 4- 7 Eylül tarihleri arasında belirlenen boş kontenjanları baz alarak tercihlerini gerçekleştiren adaylar, bugün atama sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte, 2018 Ücretli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı.