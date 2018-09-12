Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem oldu! Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz ve Ege bölgesindeki diğer illerde de hissedilen deprem sonucu vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.



AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 09.21'de Antalya'nın Kumluca ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliğinin ise 40 kilometre olduğu bildirildi.

İlk gelen bilgilere göre korkutan depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Antalya'da dün sabaha karşı da Döşemealtı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu deprem de Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde hissedilmişti.