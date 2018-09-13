Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Erdoğan: 'Türkiye'nin demokrasi konusunda herhangi bir eksiği yoktur.Ülkemize yönelik gizli ve açık saldırıların serbest piyasa ekonomisi ile ilgisi yok.Zor dönemler zor kararlar vermeyi gerektirir. Ekonomide uygun kararlar almaktan asla vazgeçmiyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik yeni adımlarımız olacak.Dün akşam imzaladım. Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. İhracat ve ithalat gibi dışarı ile ilgili olmayan kimsenin yolu dövizle kesişmemeli. Kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleştireceğiz.' ifadelerinde bulundu.