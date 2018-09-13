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Son Dakika... TSK: 4 terörist etkisiz hale getirildi
13.09.2018 - 17:00 | Son Güncelleme: 13.09.2018 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Zap bölgesinde 13 Eylül 2018 tarihinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere ait sığınak/barınak ve silah mevzileri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : tsk,
580248 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/580248.aspx
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