Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni öğretim dönemi başlamadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla illere gönderilen genelge kapsamında, birçok okul ve çevresinin güvenlik konusunda “steril alan” hâline getirilmesine yönelik tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner, yarın başlayacak eğitim-öğretim dönemi öncesinde okullar ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verdi. İçişleri, Millî Eğitim ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları arasında 12 Eylül’de protokol imzalandığını söyleyen Çetiner, bu eğitim-öğretim döneminde okullarda ilk defa sabit kolluk kuvvetlerinin görev yapacağını bildirdi.



ÇOCUKLARI POLİSLE KORKUTMAYIN

Sorumluluk bölgelerine göre okullarda polis ve jandarmanın bulunacağını vurgulayan Çetiner, “Bunlar okul içi ve dışında, özellikle çocuklar okuldan çıktıktan sonra evlerine gidiş güzergâhı, mahalle, sokak ve çocukların bulundukları ortamlarda her türlü güvenliğin sağlanmasıyla ilgili görev alacak. 22 bin 773 okula 6 bin 835 polis ve jandarma görevlendirilmesi sağlanacak. Bunun yanında 20 bin de özel güvenlik görevlisi atanacak. Böylece okullar daha güvenli hâle getirilecek” diye konuştu. Çetiner, polis ve jandarmanın korkulacak değil güvenilecek kurumlar olduğuna dikkati çekerek “Lütfen özellikle yaşı küçük çocukları polis ve jandarmayla korkutmayın. Başlarına bir iş geldiğinde, bir problemle karşılaştıklarında onlara yardımcı olacak kişilerin kolluk görevlileri olduğunu öğretin” ifadelerini kullandı.