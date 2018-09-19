Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Motorumun sesinden TBMM’ye geldiğimi anlayacaklar’ diyen Sofuoğlu, Lamborghini otomobili ile TBMM’ye gitmişti. Sofuoğlu’nun aracının ‘misafir araç’ ‘MA’ plakalı olması dikkat çekmişti. Sofuoğlu, lüks otomobilin eşi Julia Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı olduğunu açıklamıştı. Sofuoğlu’nun otomobiline ait ilan, Düzce’den verildi. Aracın ‘Yabancıdan yabancıya’ satışının yapılacağı bildirildi. 2018 model otomobilin 3 bin 850 kilometrede ve içinin özel deri kaplama olduğu, ekstra müzik sisteminin bulunduğu bildirildi.