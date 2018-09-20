Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

AK Parti’de, MHP ile yerel seçimlerde hangi ilkeler ışığında ittifaka gidileceğine yönelik ön hazırlık niteliğinde hazırlık çalışmaları başlatıldı. AK Parti özellikle, kritik sayılabilecek il ve ilçelerde MHP ile yapılacak işbirliğinin sonucunu tespit etmek için nabız tutarken, yerel seçimlerde ittifak yapılmasına yönelik kanuni bir düzenleme olmadığı için, bu konuda nasıl bir yol izleneceğine yönelik de formülleri tartışıyor.

AK Parti kurmaylarının yaptığı değerlendirmelerde, hedeflerinin ‘Cumhur ittifakı’ ruhunun yerel seçimlere de taşınması olduğunu, ancak belli yerlerde ‘Aday çıkarmama’ seçeneğinin her iki parti açısından doğru olmayacağı görüşü dile getiriliyor. AK Parti kaynakları, iktidarda olan bir partinin ‘Aday çıkarmamasının’ risk olacağına dikkat çekerken, MHP’nin güçlü olduğu veya kazanmasına kesin gözüyle bakılan yerlerde ‘rekabete’ girilmemesinin daha doğru bir yol olacağını değerlendiriyor. AK Parti kurmayları, “Biz Türkiye’nin her yerinde aday çıkaracağız. Seçmen, zaten güçlü olan adaya yönelir. Bir il veya ilçede, MHP ve AK Parti adaylarından hangisinin ön plana çıkarılacağı iki parti arasında yapılacak değerlendirmelerde ortaya çıkar. Parti yönetimi de seçmeni, o adaya yönlendirir” görüşünü dile getiriyor.

İLKELER BELİRLENECEK

Meclis açıldıktan sonra, iki parti arasında gerçekleşecek ittifak görüşmelerinde öncelikle hangi iller veya ilçelerde işbirliğine gidileceği, ardından da bu işbirliğinin ilkelerinin ortaya koyulması bekleniyor. Yapılacak işbirliğinin, daha çok muhalefetin elindeki belediyeleri kapsayacağı, ayrıca MHP ve AK Parti’nin kritik oyla kaybettiği il-ilçelere yönelik olacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları ittifakların bu nedenle daha çok ‘Bölgesel işbirliği’ şeklinde olabileceğini dile getiriyor. Bu kapsamda, kayyumla yönetilen belediyeler başta olmak üzere, bazı büyükşehir belediyeleri ve ilçelerinde iki parti arasında seçim işbirliğinin yapılacağı ifade ediliyor.

YEREL MECLİSLERDE İŞ BİRLİĞİ

AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlerde yapılacak ittifakların belediye meclislerine de yansıması bekleniyor. Kulislerde, seçim işbirliği yapılan yerlerdeki belediye meclislerinde eğer başkan AK Parti’den çıkmışsa, başkanvekilinin MHP’den olması veya MHP’li bir başkanın olduğu yerde AK Partili başkanvekilinin bulunması gibi formüller de konuşuluyor. İki parti arasında zaten uzun süredir belediye meclislerinde bir işbirliği de söz konusu. Mevcut birçok belediyede, meclis toplantılarında alınan kararlarda AK Parti ve MHP’li üyelerin ortak hareket ettiği belirtiliyor.