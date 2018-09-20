Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kağıthane'de "dur" ihtarına uymayarak kaçtıkları otomobilden polise ateş açtığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 34 GK 0807 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçmaya çalışan araçtakilerle polis ekipleri arasında, bir süre kovalamaca yaşandı. Hürriyet Mahallesi İzzet Paşa Caddesi üzerine gelindiğinde, araçtan polis ekiplerine silahla ateş açıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, polis ekipleri aracı bir süre daha kovaladıktan sonra 2 şüpheliyi yakaladı.

Olayda kullanılan silahı da ele geçiren polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobili emniyetin bahçesine getirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.