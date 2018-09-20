Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN- ANKARA

Dün akşam bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Bahçeli, şunları söyledi:



"3 büyükşehirde sonuç HDP ile CHP'nin ‘Biz burayı kazandık’ sözü olursa bu taktirde ikinci yapacakları iş hemen o gece 'Recep Tayyip Erdoğan istifa etsin, CHS meşruiyetini kaybetmiştir. Hemen parlamenter sisteme dönelim' olur. Nasıl döneceklerse? Bu tartışmayı sabırsızlıkla bekleyen birçok kişi de var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CHS) artık geri dönülmez bir yoldadır.



Üç büyükşehir Türk siyasetini yönlendiren şehirlerdir. Üç büyükşehirde mutlak suretle Cumhur ittifakı temelinde uzlaşan, CHS’den yana olan bir sonucun elde edilmesi hem sistemin kökleşmesi, yerleşmesi hem de Türkiye’nin demokratikleşme sürecine girmesi ve toplumun normalleşmesi açısından önem arz etmektedir. İstanbul’da çıkardığımız adayların geçmişte ne kadar oy aldıkları belli. Aday çıkartıp, belediye başkanlığını kazanamayacağınız yerde bir aday çıkarıp, ‘bizim de adayımız var’ demenin bir manası var mı? Olmayacak olan bir şeye ‘Olur’ damgası vurarak kendi siyasetimizi şekillendirmeye çalışmıyoruz. MHP İstanbul’da bir aday çıkartarak kendi kendini kandırarak Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez. Ankara’ya, hepsine bakacağız, çalışıyoruz. MHP lideri, CHP'nin İş Bankasındaki Atatürk hisselerinin Türk milletine iade edilmesi gerektiğini söyledi.