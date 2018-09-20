Ayrıntılar geliyor...
Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı
20.09.2018 - 17:27 | Son Güncelleme: 20.09.2018 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay, Enis Berberoğlu'na, MİT tırları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Yargıtay, milletvekilliği sona erinceye kadar Enis Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.
Etiketler : Yargıtay,Enis Berberoğlu,
581247 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581247.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER