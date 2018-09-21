Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Adası olarak da bilinen Kuruçeşme Adası’nın sahipleri olduğunu iddia eden 5 ismin Hazine’ye açtığı tazminat davasını mahkeme, ‘aktif taraf sıfatı yokluğu’ gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin bu kararıyla üst kullanım hakkı Galatasaray Kulübü’nde olan adanın sahibinin Maliye Hazinesi olduğu tesçillendi. Yıllardır kime ait olduğu konuşulan adanın geçmişi de bir o kadar karışık. İşte Galatasaray Adası’nın yılan hikâyesine dönen hikâyesi ve sahipleri:



GALATASARAY’A VERİLDİ

İstanbul’un en köklü ailelerinden biri olan Frankopolos Ailesi’ne mensup Elpida Frankopolos’a, annesi Despina’dan Kuruçeşme Adası’nın yarısı miras kaldı. İstanbul’da avukatlık yapan Elpida Frankopolos, adanın 16 bin 453 metrekare alanı kapsayan 2 parseline hissedar oldu. Frankopolosların 1980 yılına kadar balık avlamak için kullandığı adadaki söz konusu hisse, 1980’de mahkeme kararıyla Elpida Francopolos’a hissesi oranında süresiz verildi.



300 MİLYON TL İSTEDİ

Fakat Hazine, 2003 yılında kamulaştırma için dava açtı. Elpida Francopolos’un kendisine yapılan tebligattan haberi olmadığını ileri sürdüğü davada Kuruçeşme Adası, Maliye Hazinesi’ne verildi. Ardından da ada, Galatasaray Spor Kulübü’ne tahsis edildi.

Yunanistan’a yerleşen Frankopolos, 2015’te ‘adaya kamulaştırmasız el konulduğu’ gerekçesiyle Galatasaray Spor Kulübü ve Maliye’ye dava açtı. 16 bin 453 metrekareyi bulan iki parselden oluşan Kuruçeşme Adası’nın metrekaresi 20 bin TL’den 300 milyon TL’nin üzerinde bir değere sahip olduğunu belirterek, sahibi olduğu taşınmazın bedelini talep etti.



İKİ DAVA BİRLEŞTİ

Adanın diğer hissedarları Ahmet Halit Çapaner, Mehmet Vedat Aybar, Mustafa Murat Şeker ve Nurseren Şeker de aynı iddialarla dava açtı. İki dava, İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde birleştirildi. Adanın iki parselini oluşturan 16 bin 453 metrekarelik alanda yer alan deniz ve voli kısımlarını terkin ettiğini belirten Maliye, 1983 yılında 847 metrekare, 2004 yılında da 1.870 metrekareyi mahkeme kararıyla hazine adına tescil ettirdiğini kaydetti. Davada atanan bilirkişi de metrekaresi bin TL’den hesaplanması hâlinde ada ile avlanma ve voli alanının toplam değerinin 16 milyon 453 bin TL olduğunu bildirdi. Mahkeme, davacıların voli hakkının daha önce alınan mahkeme kararları ile sona erdiğini belirterek ‘kamulaştırmasız el atma tazminat haklarının bulunmadığına’ kanaat getirdi. Davayı, ‘aktif taraf sıfatı yokluğu’ gerekçesiyle reddetti.

İlk olarak Serkis Kalfa’ya verildi

Kuruçeşme’de, kıyıdan 165 metre açıkta birkaç büyük kayadan oluşan ada, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Baş Mimarı Serkis Kalfa’ya hediye edildi. Serkis Kalfa, adanın üstüne üç katlı bir köşk inşa ederek buraya taşındı. Dünyaca ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yılında Sultan Abdülaziz’in davetlisi olarak Kuruçeşme Adası’nda Serkis Kalfa’nın misafiri oldu ve Padişah’la tanıştırıldı. Ayvazovski, Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı için sipariş edilen tabloları bu adada yaptı. II. Abdülhamid döneminde de Saray Baş Mimarlığı’nı sürdüren Serkis Kalfa (1835-1899) ölümüne kadar adada yaşadı. Bu nedenle ada, I. Dünya Savaşı yıllarına kadar ‘Serkis Bey’in Adası’ olarak anılıyordu.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra ada, Serkis Bey’in varisleri tarafından ‘ Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesi’ne kiraya verildi ve uzun yıllar kömür deposu olarak kullanıldı.

GALATASARAY: 1 NUMARALI PARSEL TAPULU MÜLKÜMÜZDÜR

Son mahkeme kararına ilişkin Galatasaray Kulübü’nden şu açıklama yapıldı: 365 Ada 1, 2 ve 4 numaralı parsellerden ibaret olan adanın, 2 ve 4 numaralı parsellerinin mülkiyeti hazineye, 1 numaralı parselinin mülkiyeti ise kulübümüze aittir. Söz konusu dava, mülkiyeti hazineye ait olan parsellere ilişkindir. Galatasaray Adası’nın 1 numaralı merkez parseli Galatasaray Kulübünün tapulu mülküdür.”