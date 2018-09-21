Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Rusya'nın İdlip’te güvenli bölge konusunda anlaşmasından sonra sınır hattındaki askeri hareketlilik sürüyor. Askeri araçların sınır hattına ve Suriye’ye sevkıyatı sürerken, sınır karakolları ile Suriye’ye askeri sevkıyatlar devam ediyor.