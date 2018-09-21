Türkiye ile Rusya'nın İdlip’te güvenli bölge konusunda anlaşmasından sonra sınır hattındaki askeri hareketlilik sürüyor. Askeri araçların sınır hattına ve Suriye’ye sevkıyatı sürerken, sınır karakolları ile Suriye’ye askeri sevkıyatlar devam ediyor.
Suriye sınırında hareketlilik sürüyor
21.09.2018 - 09:13 | Son Güncelleme: 21.09.2018 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis'in Suriye sınırında askeri hareketlilik sürerken, peyder pey askeri sevkıyatları sürüyor.
Etiketler : Kilis,Suriye sınırı,
581304 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581304.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER