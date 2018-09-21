Türkiye ile Rusya'nın İdlip’te güvenli bölge konusunda anlaşmasından sonra sınır hattındaki askeri hareketlilik sürüyor. Askeri araçların sınır hattına ve Suriye’ye sevkıyatı sürerken, sınır karakolları ile Suriye’ye askeri sevkıyatlar devam ediyor. 