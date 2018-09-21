Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın açıklaması yapıyor. Kalın, "İdlib mutabakatı insanı krizi önledi" dedi. İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

İDLİB MUTABAKATI

Dün MGK toplantısını yaptık. Cumhurbaşkanımızın diplomatik girişimleriyle varılan İdlib Mutabakatıyla büyük insani kriz önlendi. İdlib saldırısı bu sayede önlenmiş oldu. Bu mutabakat neticesinde ilgili birimlerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Bunun detayları MİT, TSK ve özel kuvvetler birlik içerisinde Ruslarla birlikte sahada çalışıyorlar. Daha önce de İdlib'le ilgili çalışmalar vardı. Bu çalışmalar şimdi yoğunlaştırıldı. Terör unsurlarının ayrıştırılması bizim için de önem arz ediyor. Biz bunu Afrin'de, Cerablus, El-Bab'da gösterdik. Aynı tavrımız Suriye'nin sınır bölgelerinde de geçerlidir. Biz bunu bir bütün olarak görüyoruz.

MÜNBİÇ DEVRİYESİ

ABD ile varılan Münbiç mutabakarının uygulanması büyük önem arz ediyor. Ortak devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. 90 günlük takvim konulmuştu, daha fazla vakit geçirmeden bunu uygulanması büyük önem arz ediyor. Münbiç yol haritasının herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz.

TÜRKİYE'Yİ DAHA FAZLA DESTEKLEMELERİ GEREKTİĞİ AŞİKARDIR

Suriye meselesinin, idlib konusunun, terörle mücadelenin bütün yükünün Türkiye’nin omuzlara konması elbette ne adildir ne doğrudur. Kabul edilemez. Türkiye’ye dönük “Tebrik ediyoruz, çok iyi bir anlaşma yaptınız” ifadelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ama uluslararası toplumun sorumluluğu bunlardan ibaret olamaz. Uluslararası toplumun katkı sunmasını bekliyoruz. İnsani yükünü tek başına çeken Türkiye’yi daha fazla desteklemeleri gerektiği de aşikardır.

TÜRKİYE'YE KARŞI İŞLEDİĞİ SUÇLAR KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR

Şunu bilsinler ki Reyhanlı hadisesinde olduğu gibi 1 yıl sonra da olsa, 3 yıl sonra da olsa, 5 yıl sonra da olsa Türkiye’ye karşı suç işleyenler adaletin önüne çıkarılacaktır. Buradan bütün terör örgütlerine açık ve net ifade ettiğimiz bir husustur. Kiminle sahada işbirliği yaparsa yapsın, Türkiye’ye karşı işlediği suçlar karşılıksız kalmayacaktır. Bu yurt dışı operasyonlar, aynı kararlılıkla bundan sonra da devam edecektir.

BAHÇELİ'NİN İTTİFAKLA İLGİLİ AÇIKLAMASI MEMNUNİYET VERİCİ

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