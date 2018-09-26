Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Türkiye’nin insani yardım vizyonu kredilere değil, tam anlamıyla insani yardıma dayanmaktadır. Türkiye’yi, insani yardım konusunda milli gelire oranla birinci yapan da bu hesapsız kitapsız cömertliktir.” dedi.

SETA Washington DC Şubesinin düzenlediği “Günümüzdeki İnsani Sınamalara Karşı Türkiye’nin Rolü” başlıklı panelde konuşan Erdoğan, 134 ülkede yaklaşık 201,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin Kilis’te misafir ettiği mülteci sayısının şehrin nüfusunu geçtiğini ve Kilis’in, bombalardan kaçan kadın ve çocuklar söz konusu olduğunda tüm hesapların bir kenara bırakıldığı ve merhametin her yeri kapladığı sembolik bir manaya büründüğünü ifade etti.

Pakistan, Somali ve Myanmar’da yaşanan insani dramları yerinde gördüğünü aktaran Erdoğan, bu ülkelerdeki insani yardıma muhtaçlara yardım etmek konusunda uluslararası toplumun sınıfta kaldığını vurguladı.

Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Keza, 2017’de Arakanlı Müslümanlara yapılan zulüm içimizi titretmiş fakat tüm dünya konuya gereken önemi göstermemiştir. Son Myanmar ziyaretimde gördüklerim, masum çocukların çaresizlikleri değil, dünyanın merhametsizlikten can çekişmesi halidir. Orada konuşup dertleştiğim kadınlar, dünyayı bekleyen gerçek tehlikenin vicdan yoksunluğu olduğunu göstermiştir. Böyle bir vasatta insani yardımlar, insanlık kandilini yeniden tutuşturma anlamı taşır. Merhametin olduğu yerde en acı zehirler zararsız kalır. Merhamet, bütün kötülüklerin panzehiridir.”