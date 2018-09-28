Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havacılık tutkunlarının merakla beklediği İstanbul Airshow, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Havacılık tutkunları ile havacılık sektöründe yer alan 150 şirket, Genel havacılık Terminali Apronu'nda bir araya geliyor. Askeri ve sivil hava araçlarından oluşan 40'ın üzerinde hava aracının sergilendiği fuarda stant kuran şirketlere katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin en büyük özel uçuş okulu olan Atlantik Uçuş Akademisi(AFA) de havacılık fuarındaki yerini aldı. Onlarca hava aracının yer aldığı fuara eğitim uçaklarını sergileyen uçuş akademisi, havacılığa meraklı katılımcıların en çok ilgi gösterdiği mesleklerden olan pilotluk ve kabin memurluğu hakkında da bilgiler veriyor.

Havacılık fuarında katılımcıların sektöre yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Atlantik Uçuş Akademisi Pazarlama ve İletişim Müdürü Duygu Başarık, “Atlantik Uçuş Okulu 2011 yılında kurulmuş A'dan Z'ye pilot yetiştiren, sektörün pilot ve kabin memuru ihtiyacını karşılayan bir kurum. Bugüne kadar yaklaşık 280 mezun verdik. Hepsi de çeşitli havayolu şirketlerinde pilotluk görevi yürütüyor. 700 kabin memuru verdik, hepsi Atlasglobal Havayolları'nda kabin memurluğu görevine başladı. Şuanda da eğitimlerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

İngilizce bilmek olmazsa olmaz kriter

Pilot ve kabin memuru olmak için temel şartları sıralayan Başarık, “Pilotluk için üniversite mezunu ve İngilizce gerekiyor. Havacılığın dili olduğu için İngilizce olmazsa olmaz. Bu şartları sağlayan adaylar çeşitli testlerden ve sağlık muayenesinden geçiyor. Başarılı oldukları takdirde eğitime katılabiliyorlar. Tabi ki özel akademi olduğu için eğitim ücretli oluyor. Kabin memurluğu için de boy ve kilo kriteri, İngilizce yeterliliğini sağlayan adaylarımız eğitimimize katılabiliyor” ifadelerine yer verdi.

Havayolu şirketlerinin pilot ihtiyacına katkı

Çeşitli kurum ve kuruluşlarla pilot ve kabin memuru yetiştirme konusunda anlaşmaların yapıldığını kaydeden Duygu Başarık, “Her geçen gün sektördeki açık çoğaldıkça biz de buna göre pilot yetiştirme kapasitemizi arttırıyoruz. Çeşitli üniversitelerle, havayolu şirketleriyle anlaşmalarımız var, onlara pilot yetiştiriyoruz. Bunun yanı sıra uçak ve eğitmen sayımızı da arttırıyoruz. Simülatörler eğitimlerimiz teori derslerimiz Beylikdüzü'ndeki genel müdürlüğümüzde veriliyor. Uçuş eğitimlerimiz ise Çorlu ve Edremit Havalimanları'nda veriliyor” diye konuştu.

“Her sene artan bir taleple karşılaşıyoruz”

Pilot ihtiyacının dünya genelinde her geçen gün arttığına da dikkat çeken Atlantik Uçuş Akademisi Pazarlama ve İletişim Müdürü Duygu Başarık, “Pilotluk prestijli ve Türkiye şartlarında iyi maaşlı bir meslek olduğu için her sene git gide artan bir taleple karşılaşıyoruz. Fuarlarımızda bulunma amacımız da bu; hem akademimizi tanıtıyoruz hem pilotluk ve kabin memurluğu mesleğini insanlara daha yakından tanıtabilmek amacıyla bu fuarlara katılıyoruz. Karşılığını alıyoruz ilgi çok güzel” dedi.

Atatürk Havalimanı genel Havacılık Terminali Apronu'nda kapılarını açan İstanbul Airshow, 30 Eylül'e kadar devam edecek.