TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi/Gara bölgesine 29 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan altı silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
29.09.2018 - 17:12 | Son Güncelleme: 29.09.2018 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : TSK,kuzey Irak,hava harekatı,
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