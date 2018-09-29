Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi/Gara bölgesine 29 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan altı silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.