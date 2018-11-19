Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2019’da sandık başına gidecek Türkiye’de il, ilçe ve beldelerde bin 398 belediye başkanlığı için binlerce aday yarışacak. Mahallî İdareler Seçimlerinde siyasi partiler arasında bir ittifak öngörülmezken, özellikle Meclis’te grubu bulunan partilerin 30 büyükşehir ile 51 il belediyesinde kendi adaylarını göstermesi bekleniyor. Siyasi partiler ayrıca 519 büyükşehir ilçe belediyesi ile 402 ilçe belediyesi için aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Beldelerde de 396 başkanlık koltuğuna aday gösterecek siyasi partilerde toplamda bin 398 belediye başkanlığı için binlerce aday yarışa dâhil olacak. Türkiye’de 2014’te yapılan son yerel seçimde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 26 siyasi partinin seçime katılma yeterliliğine sahip olduğu belirlenmişti. Bu seçimde de aynı sayıya ulaşılması ve her partinin bin 398 belediye için aday göstermesi durumunda aday sayısı 36 bini geçecek. Öte yandan köy ve mahallelerde de on binlerce aday muhtarlık için yarışacak. Yerel seçimlerde Türkiye’deki 32 bin 36 mahalle ve 18 bin 336 köy için 50 bin 372 muhtar seçilecek. Son yerel seçimde muhtarlık için yaklaşık 160 bin aday ter dökmüştü.