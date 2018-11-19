Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri eski çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ operasyonu! 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi...
19.11.2018 - 09:52 | Son Güncelleme: 19.11.2018 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri eski çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : Ankara,fetö,
589379 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589379.aspx
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